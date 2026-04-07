年々、数を減らしている清涼飲料の自動販売機。200万台を割り込んだことがわかりました。そんな中、自販機の強みを生かしたおトクな活用方法が始まっていました。

■「ぱっと買ってすぐ行ける」駅弁の自販機

今、街から姿を消しつつあるもの。

40代「最近、自動販売機なくなっちゃったので」

20代「スーパーだと50円しないくらいで買えるが、自販機だと120円くらいする」

30代「（自動販売機）あんまり使わないです。おにぎりと買うと1本もらえるとかあるんで、コンビニの方がいいかな」

清涼飲料の自販機の稼働台数は1995年には217万台ありましたが、昨年は195万台にまで減少。記録のある30年間で、はじめて200万台を下回ったことが新たにわかりました。清涼飲料の自販機離れが進む中、“無人”の強みを生かした自販機の新たな活用方法が広がっています。

◇

神奈川県のJR小田原駅。注目の的となっていたのは、先月設置された「駅弁」の自動販売機。ロングセラーの「チキン弁当」など定番の駅弁のほか、おかずがたっぷりのった茶飯など地元・小田原のご当地駅弁も。およそ15種類を販売しています。

「急いで電車乗るけど、おなかがすいたので買います」

慌ただしく人が行き交う駅。

「駅弁買う派の人間なので（自販機が）あるの助かります。時間がないときぱっと買ってすぐ行ける」

「いっぺんに目に入るから選ぶ楽しさがある」

物価高騰の影響で閉店が相次ぐなど苦境が続く駅弁業界。小田原駅でも駅弁の販売店が閉店する中…

JR東日本クロスステーション弁当事業部 専任部長・湯原博之さん「お店を構えて駅弁を売ると、1人ないしは2人は必要になる。（自販機は）人件費がかからない。大きなメリット」

人件費の削減にもつながっているといいます。

■スマホの“あの悩み”を解決

生活必需品スマホの“あの悩み”を解決してくれる自販機も。

利用者「（保護フィルム）壊れているので、新しいの貼ってもらおうと思って」

フィルムの中に気泡が残るあのストレスを解消。自分で貼るのは難しいスマホのフィルムを貼ってくれる自販機です。反射防止ガラスフィルムなど3種類の保護フィルムの中から選び、ケースを外したスマホをトレーに置くと、およそ2分で…

記者「気泡やホコリはないように見えます」

◇

全国各地に設置され、先月は6000人以上が利用したというこの自販機。

グローバルコネクション国内営業本部・川村祐貴部長「空きスペースの有効活用にも寄与できている」

商業施設の一角など限られたスペースでも展開できるのが自販機の強みだといいます。

■食品ロス削減にも…“お得”に買える自販機

食品が“お得”に買える自販機も登場。中に入っていたのは地元・横浜のベーカリーで前日に売れ残ったパン。

出勤前に購入した女性「5個で780円。これはお得です」

まだ食べられるのにこれまで廃棄していたパン、およそ1300円分を詰め合わせにして780円で販売しています。

出勤前に購入した男性「お店まで行かずにここで買えるのが便利。ピザパンがチーズがボリュームあっておいしい」

自販機で販売することで、パンの廃棄を9割ほども減らすことができたといいます。駅や公共施設など、早朝から深夜まで人通りが多い場所に設置しているというこの自販機。

◇

出勤前に購入した女性「通勤の途中で買えるので。（パン店だと）開いてないところもあるので」

アルファロッカーシステム営業部 主担・赤司浩也さん「お店は夕方閉店しますので、閉店後にもパンを買ってもらえる機会が提供できる」

店が開いていない営業時間外にも販売することで、食品ロスを削減するメリットも。

時代に合わせた自販機の新たな活用方法が広がっています。