タレントの上沼恵美子（71）が10日、自身のYouTubeチャンネルを更新。Netflixの作品「地獄に堕ちるわよ」で話題沸騰中の細木数子さんについて語った。動画では姉・芦川百々子さんと共に細木さんについてトーク。上沼は細木さんが大阪ローカルの自身の冠番組「快傑えみちゃんねる」の準レギュラーだったと明かし「非常に親しくさせていただいてたんです」と関係を告白。共に食事したり、台湾にロケに行ったり、京都の細木さん宅