ツイッギー、日本のファンへメッセージ「また近いうちに行きたい」 初の公認ドキュメンタリー公開
1960年代に“ミニの女王”として世界的ブームを巻き起こした元祖スーパーモデル、ツイッギーの初となる公認ドキュメンタリー映画『ツイッギー』が、4月24日より新宿武蔵野館、シネスイッチ銀座、渋谷ホワイト シネクイントで公開される。このたび、日本のファンに向けたメッセージ映像が到着した。
【動画】ツイッギーから日本のファンにメッセージが到着
ツイッギーは、華奢なスタイルと唯一無二のファッションセンスで一世を風靡し、スウィンギング・ロンドンを象徴する存在として世界中に影響を与えた人物。ミニスカートブームをけん引し、現在もなおファッション界に多大な影響を与え続けている。
本作では、本人の言葉や貴重なアーカイブ映像、さらに関係者への独占インタビューを通して、その生き様と魅力に迫る。監督は『マリー・クワント スウィンギング・ロンドンの伝説』（2021年）を手がけたサディ・フロスト。ブルック・シールズ、ダスティン・ホフマン、ポール・マッカートニーら、ツイッギーと親交のある各界の著名人も出演する。
現在76歳となったツイッギーは、「映画をみなさんに観ていただけるなんて、ものすごく幸せです」とコメント。さらに「日本が大好きなので、また近いうちに行きたいです」と語り、日本への特別な思いを明かしている。
1967年に来日した際の熱狂的な歓迎は今も印象深い思い出だという。本編には、森永製菓「チョコフレーク」のCMなど、当時の貴重な映像も収録されている。最後に、「ロンドンから愛を込めて。ぜひ映画を楽しんでくださいね」と、笑顔でコメントを締めくくった。
あわせて、ガーリーな三つ編み姿やトレードマークの大きな瞳を捉えたカット、カラフルなサングラスをまとった60年代スタイルなど、ツイッギーの多彩な魅力を切り取ったアザービジュアル3点も解禁された。
デビュー60周年を迎えた今も輝きを放ち続けるツイッギー。常識にとらわれることなく自然体に自己表現する姿は、私たちに「自分らしくあること」の大切さを教えてくれた。その歩みと魅力を改めて体感できる一本となりそうだ。
【動画】ツイッギーから日本のファンにメッセージが到着
ツイッギーは、華奢なスタイルと唯一無二のファッションセンスで一世を風靡し、スウィンギング・ロンドンを象徴する存在として世界中に影響を与えた人物。ミニスカートブームをけん引し、現在もなおファッション界に多大な影響を与え続けている。
現在76歳となったツイッギーは、「映画をみなさんに観ていただけるなんて、ものすごく幸せです」とコメント。さらに「日本が大好きなので、また近いうちに行きたいです」と語り、日本への特別な思いを明かしている。
1967年に来日した際の熱狂的な歓迎は今も印象深い思い出だという。本編には、森永製菓「チョコフレーク」のCMなど、当時の貴重な映像も収録されている。最後に、「ロンドンから愛を込めて。ぜひ映画を楽しんでくださいね」と、笑顔でコメントを締めくくった。
あわせて、ガーリーな三つ編み姿やトレードマークの大きな瞳を捉えたカット、カラフルなサングラスをまとった60年代スタイルなど、ツイッギーの多彩な魅力を切り取ったアザービジュアル3点も解禁された。
デビュー60周年を迎えた今も輝きを放ち続けるツイッギー。常識にとらわれることなく自然体に自己表現する姿は、私たちに「自分らしくあること」の大切さを教えてくれた。その歩みと魅力を改めて体感できる一本となりそうだ。