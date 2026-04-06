ロックバンド「サカナクション」のボーカル・山口一郎（45）が6日、都内でイヤホンメーカー「shokz」の2026年春新商品発表会に出席した。

新商品の次世代オープンイヤー型イヤホン「OpenFit Pro」を着用して登壇。前々から当社のイヤホンを愛用しており、新商品も「これつけてそのままお風呂入る。髪洗うときだけ外す」と、一日中装着するほど気に入っている様子。

自身の耳は特殊なようで「僕、耳がめちゃくちゃ大きいんですよ。ライブのときに、イヤモニっていうものをして、耳鼻科に行って耳の型を取ってもらうんですけど、“NBA選手くらい大きいです”って言われました」と告白。

さらに「耳の穴も本当に大きいらしいんですよ。どんなイヤホンも耳に合わなくて…」という。イヤーチップを取り替えても「一番大きいやつでも小さいんですよ」と悩んでいたという。「イヤモニも、大きすぎて耳型が取れなくて、クッション型なんですよ。でもオープンイヤーはそれが全く関係ないので助かってる」と、新商品の使い勝手のよさを伝えた。

記者から大きい耳のメリットを聞かれると「たくさん音聞こえてるのかな。そんな気がする」と笑いつつも「不便だなと思うのは、キャップを被るときに、耳が大きいので深く被れない。だから、サイズ的に自分に合うキャップにまだ出会ったことがない。ドラゴンズが好きで、小学校のころから中日ドラゴンズのキャップを被ってたんですけど、常に耳が倒れる感じで、それを友達にいじられてた」と肩をすくめた。