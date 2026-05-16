「終の棲家を建てようとしたら１４００万円持ち逃げ」「店の改装工事を放置されて１５００万円以上の損害」 【写真を見る】作りかけの棚・散乱するゴミ…工事を放置された店内「ほぼ手つかず」 兵庫県西宮市にある住宅メーカーによる被害が相次いでいます。両親他界後に実家を解体してマイホームを建てようとしたAさん。洋菓子店の改装工事を依頼したオーナーのBさん。 いずれの工事も途中で