ロックバンド、サカナクションのボーカル・ギター山口一郎（45）が5日深夜放送のニッポン放送「サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン」（火曜深夜1時）に生出演。プロ野球のドラフト会議をめぐっての採点活動をめぐって私見を述べた。山口は熱烈な中日ファンとして知られ、現在はアンバサダーにも就任。番組では「ドライチドラゴンズファンの一郎くん」がコーナー化されている。その中で、ドラフト会議について言及した