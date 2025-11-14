ロックバンド・サカナクションの山口一郎（45歳）が11月14日、自身のX（Twitter）を更新。紅白歌合戦に2度目の出場をすることについて、自身の思いをつづっている。大みそかに放送される「第76回NHK紅白歌合戦」に2度目の出場が決まったサカナクション。ボーカル・ギターの山口は自身のX（Twitter）を更新し、「僕たち私たちサカナクションは、今年、久しぶりに紅白歌合戦に出演します。長い間、迷いながらも泳ぎ続ける僕らを見つ