星野監督時代からの筋金入りの中日ファン中日の球団創設90周年の広報アンバサダーに、人気ロックバンド「サカナクション」の山口一郎氏の就任が決まった。日本を代表するトップミュージシャンの“電撃参戦”には、意外な舞台裏があった。今回の就任は、従来の球団側からの依頼ではなく、山口氏本人からの「逆オファー」で実現したという異例の形だ。球団YouTubeで公開された就任会見では「務めさせてください、そういうポジシ