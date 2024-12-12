¤«¤Ä¤ÆDiscord¾å¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö764¡×¤È¤¤¤¦¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ç¤Ï¡¢»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î¤ä¼«½ý¹Ô°Ù¤òµ­Ï¿¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ê¤É¤¬¤ä¤ê¼è¤ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Û¤«¡¢764¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤½¤½¤Î¤«¤µ¤ì¤¿¿ÍÊª¤¬¼«»¦¤¹¤ë»ö·ï¤âÈ¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ý¥¹¥È¤Ï¡¢¼«»¦¤·¤¿¿ÍÊª¤Î¿Æ¤ä¼«»¦¤ò¤½¤½¤Î¤«¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¼èºà¤ò»î¤ß¡¢764¤Î¼ê¸ý¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£He was suicidal and needed help. A 15-year-old girl pushed him to kill himself o