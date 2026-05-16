14日、栃木県上三川町の住宅に何者かが押し入り、住人の69歳の女性が殺害された事件で、警察は16日午前、新たに逃走していた16歳の少年を逮捕しました。この事件をめぐる逮捕者は3人目です。この事件は14日、上三川町の住宅に何者かが押し入り何らかの凶器で襲われてこの家に住む富山英子さんが死亡し、息子2人がケガをしたもので、警察は16日午前、新たに逃走していた神奈川県相模原市に住む高校生の16歳の少年を強盗殺人容疑で逮