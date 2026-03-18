3月17日、歌手で俳優の星野源がラジオ『星野源のオールナイトニッポン』（ニッポン放送）に出演。4月から自身の枠を後継するサカナクション山口一郎について言及し、その内容が話題となっている。「同番組は、2016年3月に放送が開始されました。毎週火曜日を星野さんが担当し、10年間継続してきましたが、3月31日をもってその歴史に幕を閉じます。3月9日、同枠を山口さんが継承することが発表されたばかり。そんな発表を受けて