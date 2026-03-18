3月17日、歌手で俳優の星野源がラジオ『星野源のオールナイトニッポン』（ニッポン放送）に出演。4月から自身の枠を後継するサカナクション・山口一郎について言及し、その内容が話題となっている。「同番組は、2016年3月に放送が開始されました。毎週火曜日を星野さんが担当し、10年間継続してきましたが、3月31日をもってその歴史に幕を閉じます。3月9日、同枠を山口さんが継承することが発表されたばかり。そんな発表を受けて