¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û YELLOW MAGIC ORCHESTRA¤Î¥È¥ê¥Ó¥åー¥È¥³¥ó¥µー¥È¡ØMUSIC AWARDS JAPAN A Tribute to YMO-SYMBOL OF MUSIC AWARDS JAPAN 2025-¡Ù¤ÎÌÏÍÍ¤¬¡¢4½µ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ ¢£YELLOW MAGIC ORCHESTRA¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤òÂ£¤ë ¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¹ñºÝ²»³Ú¾Þ¡ØMUSIC AWARDS JAPAN¡Ù¡ÊMAJ¡ËÆâ¤Î³«ºÅ¥¦¥£ー¥¯¤Ë¤Æ¡¢5·î20Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿2025Ç¯¤Î¡ØMAJ¡Ù¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëYELLOW