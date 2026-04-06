今回は、娘のバレエを勝手に辞めさせた夫に、離婚を言い渡したエピソードを紹介します。

「浪費癖があり自分勝手な夫に、うんざりしていた私。うちは決して裕福ではないのに、夫は私に何の相談もなく、高価な買い物をしてしまうんです。

そしてある日、高級車のパンフレットを見せてきて、『この車がどうしても欲しい』と言ってきました。でもうちには3年前に買った車がありますし、普段通勤で車を使うわけでもないし、今ある車で十分です。

その数日後、小2の娘のバレエ教室にお迎えに行くと、バレエの先生に『旦那さんからバレエを辞めたいと話があり、手続きしました』と言われたんです。まったくの初耳ですし、娘はバレエ教室に楽しそうに通っていましたから。夫に問い詰めると『習い事なんて意味ないだろ？』と平然と言い訳してきました。

またその後、夫が娘の学資保険を勝手に解約していたことも分かり、我慢の限界を迎えました。娘のバレエを辞めさせたのも、学資保険を解約したのも、すべては高級車を買うためだと分かったからです。

すでに高級車を買ってしまった夫に対し、離婚を言い渡しました」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2025年2月）

▽ この夫は、自分がしでかしたことのまずさを、まったく理解していないようです。この女性が「もうこの人とはやっていけない」と思う気持ち、よく分かります……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。