お笑いコンビ「タイムマシーン3号」関太（46）が5日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜後8・00）に生出演し、4日に生放送されたTBS「オールスター感謝祭’26春」の“舞台裏”を明かした。

名物企画「赤坂5丁目ミニマラソン」で、参加希望者を募集したところ、「走りたい」が9人、「走りたくない」が77人という結果になった。これを受けて、MC島崎和歌子は「一番の花形のイベントですよ?何年やってると思ってるんですか、冗談じゃないですよ!」と“ブチギレ”状態になり、ネット上で話題となっていた。

不参加を表明していた関だったが「CM中に和歌子さんがひな壇を登ってこられまして。本当に（東京）03さんの件を思い出すかのような感じで…相方の山本のところに詰め寄って“あんた走らないの?”って。そして“もういい!有吉に言っとくから”って言われまして」と明かす。

実際に島崎から連絡が来たという有吉は「山本なんて、マラソンで名前を売ったわけですから」といい「次回は『タイムマシーン』のお二人、マラソンに参加いたします!」と勝手に宣言。関は「これはでかい話になってきましたね…」と苦笑していた。