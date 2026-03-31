「あのちゃん」こと歌手でタレントのあのが、30日放送のテレビ朝日系「あのちゃんねる」（月曜深夜0時15分）に出演。洗濯事情を明かした。

芸能人のキッチンをのぞき見するロケ企画で、さらば青春の光森田哲矢とともに納言薄幸の自宅を訪れた。寝室に干された洗濯物を見た森田が、同じバスタオルをどれくらい繰り返し使うか尋ねると、薄は「洗濯するまでなので、1週間使う時もあります」と告白。あのも自身の洗濯事情について「僕は本当に洗濯は…ごめんなさい。できない」と苦手な様子で語った。

あのは「（洗濯物を）めっちゃためるから、パンツも何十も持ってて」と説明。洗濯頻度については「一気に。1カ月ぐらい。洗濯機2個使って洗う」と明かした。森田が「え？洗濯機2個って何？」とツッコミを入れると、あのは「お家に2個あって。2個使わないとまとめていけないので」と一気に片付けるため、洗濯機を2台所有していると語った。

また「パンツだけで何枚持ってるの？」との質問には「数えきれない」と告白。「50は持ってる？」と聞かれると、「持ってる持ってる」と打ち明けていた。