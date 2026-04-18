お笑いコンビ・霜降り明星の粗品、歌手でタレントのあのが18日、東京・代々木第一体育館で開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER』にサプライズ登場した。アニメ『ケロロ軍曹』の16年ぶりとなる劇場版新作『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』スペシャルステージにオープニング曲を担当する2人が駆けつけた。【写真】ケロロとお手々をつないで…緑カラーの衣装で