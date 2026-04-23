マクドナルドのMcCaféから、サンリオキャラクターとコラボした期間限定ドリンク2種が、4月10日（金）に発売されました。McCaféがキャラクターとコラボするのは、今回がはじめてです。タレントのあのちゃんが氣志團『One Night Carnival』の替え歌を歌うCMを見かけて気になったので、さっそく店舗へ。「ハローキティのジューシーいちごスムージー」と「ポムポムプリンのクリーミープリンフラッペ」の両方を注文しまし