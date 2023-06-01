斎藤工・田中圭・三山凌輝・三吉彩花ら「キングダム 魂の決戦」合従軍役キャスト10人解禁 特報映像も公開
【モデルプレス＝2026/03/31】俳優の斎藤工、田中圭、三山凌輝、三吉彩花らが、映画「キングダム 魂の決戦」（7月17日公開）に出演することが決定。あわせて、特報映像が解禁された。
【写真】小栗旬・山田裕貴・斎藤工・田中圭らが集結「キングダム」最新作特報映像
楚・趙・魏・韓・燕・斉の六国で結成される合従軍。合従軍に名を連ねる各国の猛者たちが一挙解禁され、シリーズ初参戦となる総勢10人の豪華キャストが発表された。広大な版図と膨大な兵力を束ねる合従軍の総大将に君臨するのが、楚の宰相にして軍総司令の春申君（しゅんしんくん）。20年にわたり大国・楚を統べ、中華全土で格付けをすれば頂点に位置するともされる沈着冷静で確かな統率力を備えた宰相・春申君を斎藤が演じる。
楚の総大将には“楚の巨人”の異名を持つ汗明（かんめい）。圧巻の体躯と規格外の怪力で戦場を蹂躙する大将軍を勝矢が演じる。春申君に「戦の天才」と称されるほどの才覚をもち、楚の第二軍を率いる女将軍・媧燐（かりん）には三吉、圧倒的武力で敵陣を突破し最前線で猛威を振るう将軍・臨武君（りんぶくん）に一ノ瀬ワタルが決定。見る者を圧倒する異様な存在感を放つ楚軍が秦国に襲いかかる。さらに、最年少の中華十弓の弓使い・白麗（はくれい／三山）、一騎打ちの強さを誇り将来を期待される項翼（こうよく／結木滉星）といった楚の千人将も参戦し、信、蒙恬、王賁ら秦国の若き将と戦場で激闘を繰り広げる。
また、趙軍の総大将を務めるのは、合従軍を興した張本人であり秦国の宿敵・李牧（小栗旬）。前作の舞台となった馬陽の戦いをはじめ、これまでも類まれな知略で戦局を支配してきた軍略家が、中華全土を揺るがす大戦の火付け役として、秦国の前に再び立ちはだかる。副将には、李牧から熱い信頼を得ている中村蒼演じる将軍・慶舎（けいしゃ）。直感と鋭い観察眼を併せ持つ。加えて、怨念を滾らせる猛将・万極も擁する趙軍が、知略と武力を兼ね備えた隙なき布陣で秦国を追い詰める。
そして、魏軍の総大将には、田中演じる若き大将軍・呉鳳明（ごほうめい）。攻城兵器の開発にも長けた知略派の将が、秦軍を翻弄。韓軍の総大将には、渋谷謙人演じる異質な大将軍・成恢（せいかい）。自らの肉体をも犠牲にして得たある武器を用いて、異質な戦いを仕掛ける。燕軍の総大将には、宍戸開演じる北の山間民族を統べる大将軍・オルド。地形に応じた高い戦闘能力を持つ武将として、戦場に新たな脅威をもたらす。六国それぞれの威信を背負った猛者たちが、秦国を滅ぼさんと集結。李牧率いる合従軍が秦国を完全包囲し、秦国を絶体絶命の危機に陥れる。
先日解禁されたばかりの特報映像【秦国ver】に続き、今回解禁されたのは特報映像【合従軍ver】。本映像には、初解禁となる本編シーンがふんだんに盛り込まれ、これまでベールに包まれていた合従軍の姿が初公開されている。
各国の猛者たちが、秦国を滅ぼすというただ1つの目的のため、執念を宿した表情を戦場で露わにする。「あなたはこの戦をどこまでやるおつもりか」「秦国が滅ぶまでです」と、その李牧の言葉通り、進軍を止めることなく押し寄せる合従軍の大軍勢。国境を越え、規格外のスケールで雪崩れ込むように侵攻してくるその姿は、秦国を底知れぬ恐怖と絶望へと陥れる。
時は紀元前、中国春秋戦国時代を舞台に、天下の大将軍になるという夢を抱く戦災孤児の少年・信（山崎）と、中華統一を目指す若き王・嬴政（吉沢亮）を壮大なスケールで描く漫画「キングダム」（原泰久／集英社）。2006年1月より「週刊ヤングジャンプ」にて連載を開始し、現在までに単行本は78巻まで刊行され累計発行部数が、集英社青年マンガ史上初となる1億2千万部（2026年3月時点）を突破。その人気はとどまるところを知らず、映画化されたシリーズは、2019年公開「キングダム」、2022年公開「キングダム2 遥かなる大地へ」、2023年公開「キングダム 運命の炎」、そして2024年公開「キングダム 大将軍の帰還」のここまでの4作品でシリーズ累計動員1734万人、興行収入245億円を突破した。
最新作では、原作屈指の人気エピソードである「合従軍編」が描かれ、秦しん国に絶体絶命の危機が襲来。秦以外の全ての国（楚・趙・魏・韓・燕・斉）が打倒秦を掲げて手を結び、「秦vs六国」というシリーズ最大規模のスケールで秦の国家存亡を懸けた大攻防戦が繰り広げられる。前作に引き続き、秦国で天下の大将軍を目指す主人公・信役の山崎、中華統一に挑む若き秦国王・嬴政役の吉沢亮、軍師を志す河了貂役の橋本環奈、豪胆無比な秦国の将軍・麃公役の豊川悦司ら、豪華キャスト陣が続投、佐藤信介氏が引き続き監督を務める。
さらに、信と同じく大将軍を志す若き将・蒙恬（志尊淳）と王賁（神尾楓珠）が本作より新たに登場。桓騎（坂口憲二）をはじめとした秦国屈指の将も戦に加わり、秦軍の全戦力が集結する。一方、秦を未曾有の危機へと追い込む“合従軍”の結成を主導するのは謎多き軍師・李牧（小栗）。さらに、“復讐の化身”とも言うべき狂気の猛将・万極（山田裕貴）も登場。様々な思惑が交錯する戦乱の中、中華統一という大義を胸に大将軍への道を突き進む信が、秦の国家存亡を懸けて挑む“魂の決戦”を繰り広げる。（modelpress編集部）
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【写真】小栗旬・山田裕貴・斎藤工・田中圭らが集結「キングダム」最新作特報映像
◆斎藤工・田中圭ら「キングダム 魂の決戦」出演決定
楚・趙・魏・韓・燕・斉の六国で結成される合従軍。合従軍に名を連ねる各国の猛者たちが一挙解禁され、シリーズ初参戦となる総勢10人の豪華キャストが発表された。広大な版図と膨大な兵力を束ねる合従軍の総大将に君臨するのが、楚の宰相にして軍総司令の春申君（しゅんしんくん）。20年にわたり大国・楚を統べ、中華全土で格付けをすれば頂点に位置するともされる沈着冷静で確かな統率力を備えた宰相・春申君を斎藤が演じる。
また、趙軍の総大将を務めるのは、合従軍を興した張本人であり秦国の宿敵・李牧（小栗旬）。前作の舞台となった馬陽の戦いをはじめ、これまでも類まれな知略で戦局を支配してきた軍略家が、中華全土を揺るがす大戦の火付け役として、秦国の前に再び立ちはだかる。副将には、李牧から熱い信頼を得ている中村蒼演じる将軍・慶舎（けいしゃ）。直感と鋭い観察眼を併せ持つ。加えて、怨念を滾らせる猛将・万極も擁する趙軍が、知略と武力を兼ね備えた隙なき布陣で秦国を追い詰める。
そして、魏軍の総大将には、田中演じる若き大将軍・呉鳳明（ごほうめい）。攻城兵器の開発にも長けた知略派の将が、秦軍を翻弄。韓軍の総大将には、渋谷謙人演じる異質な大将軍・成恢（せいかい）。自らの肉体をも犠牲にして得たある武器を用いて、異質な戦いを仕掛ける。燕軍の総大将には、宍戸開演じる北の山間民族を統べる大将軍・オルド。地形に応じた高い戦闘能力を持つ武将として、戦場に新たな脅威をもたらす。六国それぞれの威信を背負った猛者たちが、秦国を滅ぼさんと集結。李牧率いる合従軍が秦国を完全包囲し、秦国を絶体絶命の危機に陥れる。
◆「キングダム」合従軍ver特報映像解禁
先日解禁されたばかりの特報映像【秦国ver】に続き、今回解禁されたのは特報映像【合従軍ver】。本映像には、初解禁となる本編シーンがふんだんに盛り込まれ、これまでベールに包まれていた合従軍の姿が初公開されている。
各国の猛者たちが、秦国を滅ぼすというただ1つの目的のため、執念を宿した表情を戦場で露わにする。「あなたはこの戦をどこまでやるおつもりか」「秦国が滅ぶまでです」と、その李牧の言葉通り、進軍を止めることなく押し寄せる合従軍の大軍勢。国境を越え、規格外のスケールで雪崩れ込むように侵攻してくるその姿は、秦国を底知れぬ恐怖と絶望へと陥れる。
◆山崎賢人主演「キングダム 魂の決戦」
時は紀元前、中国春秋戦国時代を舞台に、天下の大将軍になるという夢を抱く戦災孤児の少年・信（山崎）と、中華統一を目指す若き王・嬴政（吉沢亮）を壮大なスケールで描く漫画「キングダム」（原泰久／集英社）。2006年1月より「週刊ヤングジャンプ」にて連載を開始し、現在までに単行本は78巻まで刊行され累計発行部数が、集英社青年マンガ史上初となる1億2千万部（2026年3月時点）を突破。その人気はとどまるところを知らず、映画化されたシリーズは、2019年公開「キングダム」、2022年公開「キングダム2 遥かなる大地へ」、2023年公開「キングダム 運命の炎」、そして2024年公開「キングダム 大将軍の帰還」のここまでの4作品でシリーズ累計動員1734万人、興行収入245億円を突破した。
最新作では、原作屈指の人気エピソードである「合従軍編」が描かれ、秦しん国に絶体絶命の危機が襲来。秦以外の全ての国（楚・趙・魏・韓・燕・斉）が打倒秦を掲げて手を結び、「秦vs六国」というシリーズ最大規模のスケールで秦の国家存亡を懸けた大攻防戦が繰り広げられる。前作に引き続き、秦国で天下の大将軍を目指す主人公・信役の山崎、中華統一に挑む若き秦国王・嬴政役の吉沢亮、軍師を志す河了貂役の橋本環奈、豪胆無比な秦国の将軍・麃公役の豊川悦司ら、豪華キャスト陣が続投、佐藤信介氏が引き続き監督を務める。
さらに、信と同じく大将軍を志す若き将・蒙恬（志尊淳）と王賁（神尾楓珠）が本作より新たに登場。桓騎（坂口憲二）をはじめとした秦国屈指の将も戦に加わり、秦軍の全戦力が集結する。一方、秦を未曾有の危機へと追い込む“合従軍”の結成を主導するのは謎多き軍師・李牧（小栗）。さらに、“復讐の化身”とも言うべき狂気の猛将・万極（山田裕貴）も登場。様々な思惑が交錯する戦乱の中、中華統一という大義を胸に大将軍への道を突き進む信が、秦の国家存亡を懸けて挑む“魂の決戦”を繰り広げる。（modelpress編集部）
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