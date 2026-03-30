【POP UP PARADE クイーン L size】 【POP UP PARADE パンサー L size】 9月 発売予定 価格：各9,800円

グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「POP UP PARADE クイーン L size」と「POP UP PARADE パンサー L size」を9月に発売する。価格は各9,800円。

本商品はゲーム「ペルソナ5 ザ・ロイヤル」に登場する心の怪盗団よりクイーンとパンサーを「POP UP PARADE」の「Lサイズ」で立体化したもの。

各フィギュアはそれぞれの怪盗衣装が再現され、個性的な仮面造形はもちろん衣装の質感などもそれぞれ作り込まれている。

POP UP PARADE クイーン L size

9月 発売予定

価格：9,800円

サイズ：全高約220mm

POP UP PARADE パンサー L size

9月 発売予定

価格：9,800円

サイズ：全高約225mm

(C)ATLUS. (C)SEGA.