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こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年3月30日は、超薄型×MagSafe対応で持ち歩きに最適なUGREEN（ユーグリーン）の新作モバイルバッテリー「MagFlow Air 10000mAh PB570」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

UGREEN Air モバイルバッテリー マグネット式ワイヤレス充電 薄型 10000mAh Qi2認証 15W MagSafe対応 ケーブル内蔵 USB-C PD 30W高出力 軽量 小型 携帯便利 パススルー充電対応 iPhone 17 / 16 / 15 / 14 / 13 / 12シリーズ対応 PB570 ダークグレー 7,980円 （注文確定時に15％オフ） Amazonで見る PR PR

薄くて持ち歩きストレスゼロ！ UGREENの最新モバイルバッテリーがお買い得

3月28日に発売されたUGREENの「MagFlow Air 10000mAh PB570」は、薄さ・軽さ・マグネット充電のバランスが非常に優秀で、普段使いにちょうどいいモバイルバッテリー。

今なら注文確定時に15％オフとお得に購入できるチャンス。

大容量10,000mAhでありながら薄さ13.9mmを実現し、スマートフォンを背面に貼り付けた状態でもポケットやバッグにスッと収まります。

iPhone 17 Pro Maxなら約1.6回、iPhone Airなら約2.3回、Galaxy S25 Ultraなら約1.4回の充電が可能。

終日外出や1泊2日の旅行や出張でも、バッテリー切れの心配なくスマホを使い続けられます。

USB-Cポート／ケーブルは、単独使用時最大30W出力に対応しており、iPhone 17 Pro Maxならわずか30分で最大62%まで充電可能なハイスピード充電を実現します。

マグネットでピタッと吸着！ MagSafe対応で快適すぎる

iPhone 12-17シリーズに近づけるだけで、自動的に吸着し充電を開始。位置ズレしにくく安定した充電ができます。

マグネット対応ケースを使えば、ワイヤレス充電対応のAndroidスマホでもマグネット吸着が可能。

さらに、Qi2規格により効率よく充電できるのもポイントです。

USB-Cケーブルを内蔵しており、ケーブルを別途持ち歩く必要がなくバッグの中もスッキリします。

また、USB-Cポートもあり、この2つのUSB-C（ポート＋ケーブル）を使って、2台のデバイスを同時に有線充電することも可能です。

「MagFlow Air 10000mAh PB570」は、薄い・軽い・ケーブル不要の3つを高いレベルで実現した、日常使い特化型モバイルバッテリー。iPhoneユーザーや、荷物をコンパクトにしたい人に特におすすめですよ。

UGREEN Air モバイルバッテリー マグネット式ワイヤレス充電 薄型 10000mAh Qi2認証 15W MagSafe対応 ケーブル内蔵 USB-C PD 30W高出力 軽量 小型 携帯便利 パススルー充電対応 iPhone 17 / 16 / 15 / 14 / 13 / 12シリーズ対応 PB570 ダークグレー 7,980円 （注文確定時に15％オフ） Amazonで見る PR PR

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なお、上記の表示価格は2026年3月30日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください

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Source: Amazon.co.jp