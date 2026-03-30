休暇中に高まるシッターへの需要

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中国では、猫をペットにする人がどんどん増えています。これに伴い、旅行中の猫を世話してくれる「シッター」への需要も高まっています。

2026年の春節（旧正月）シーズン期間中、16万元（約367万円）を稼いだというシッター業の男性もいます。

1991年生まれで、上海を拠点に「訪問による餌やりサービス事業」を展開するフアン・コンさんは、4人の従業員とともに飼い主が不在中の猫の世話を行いました。

春節の前後20日間ほどで、彼のチームは約2000件の「訪問による餌やりサービス」を行い、そのうち約1000件はフアンさん自身が担当しました。顧客の80%以上は帰省により不在になる人たちです。多くの顧客が毎年彼のサービスを利用しています。

1人で1日55件の飼い猫を訪問

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連休中、彼は毎朝午前3時に家を出て夜の10時や11時まで働くため、平均睡眠時間はわずか3、4時間ほどです。もっとも忙しい日には、55件もの依頼をこなしたといいます。

1回の訪問時間は10分から15分ほど。猫トイレの掃除、餌と水の補充、猫の健康状態の確認、窓や電化製品の点検、ゴミ出しなども含まれます。

薬の投与や爪切りといった追加サービスは、依頼内容が妥当だと判断できれば無料で提供しています。彼のサービスは中国都市部ではほぼ平均的な価格帯です。上海市内の嘉定区では訪問1回で60～80元（1400～1800円）、その他の地域では100元（2300円）、遠方や複数の猫を飼っている家庭では200元（4600円）だそうです。この価格は過去9年間ずっと変わっていないといいます。

今後も成長する「猫のシッター」サービス

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「このサービスを始めたころに比べると、需要は大幅に拡大しています。昨年の春節時期には270世帯を訪問しましたが、今年は320世帯に増加しているので、18%増になります。年末までにはさらに約25%の成長を見込んでいます」という彼。

こうしたサービスは中国本土のソーシャルメディア上でも話題になっていて、人々は次のような感想を投稿しています。

「昨日、訪問型の猫シッターサービスを利用しました。シッターさんはわたしたちとずっとビデオ通話をしながら、猫に餌をあげたりトイレの掃除をしてくれました。春節期間中、この自宅訪問のおかげで本当に安心できました」

「敏感だったり臆病だったりする猫を扱うのは大変なこと。シッターは猫の健康だけでなく、その家の財産を守る責任も負わなければなりません。責任重大な仕事です。みんなが出かける春節期間中にシッターが多大な収入を得るのは、当然のことです」

出典：Chinese man earns US$23,000 in holiday week through cat-feeding services