お笑い芸人のケンドーコバヤシ(以下、ケンコバ)が21日深夜、読売テレビのバラエティー番組「にけつッ！！」に出演。最近の出来事として、新幹線で絡まれたエピソードを披露した。 ケンコバは、新幹線に乗車した際のトラブルを回想し、「すごい胸くそ悪いことに巻き込まれたんですけど」と話し始めた。「自分の席に。グリーン席で用意していただいて。指定席です。上着と荷物を（棚の）上に乗せてたとき