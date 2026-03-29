「可愛すぎてどこから突っ込めば」小芝風花、手編みの“ピクミン”姿に「小芝ふうかの虜になっている〜」
「可愛すぎてどこから突っ込めば」小芝風花、手編みの“ピクミン”姿に「小芝ふうかの虜になっている〜」
俳優の小芝風花さんは3月29日、自身のInstagramを更新。手編みの“ヒカリピクミン”帽子をかぶった姿を披露しました。
【写真】小芝風花、“ヒカリピクミン”姿
「小芝ふうかの虜になっている〜」小芝さんは［編み物日記 No.13］とタイトルをつけ、8枚の写真を投稿。任天堂の人気ゲームシリーズ『ピクミン（Pikmin）』のキャラクター・ヒカリピクミンの特徴を紹介し、自身が作成した手編み帽子をかぶって切り株の間から顔をのぞかせたり、木々の間を歩いたり……。すっかりヒカリピクミンになりきった愛らしい姿を披露しています。
この投稿にコメントでは「ほんとに器用すぎです」「え、可愛すんぎ」「木の中からひょっこり風花ちゃん可愛すぎる」「私も真似して作ってみようかな」「もう可愛すぎてどこから突っ込めばいいのかわからない」「小芝ふうかの虜になっている〜」「風花ちゃん…キュート」「わざわざ森で撮ってるん？ 笑かぁいいーっ」「全てにおいて、天才の領域」などの声が寄せられています。
ピンク色の“羽ピクミン”姿も披露！前日28日の投稿では、手編みの“羽ピクミン”帽子をかぶった姿を披露しています。ピンク色のトップスを着用し、両手を広げて空を飛ぶポーズをとるなど、やはり“羽ピクミン”になりきった姿を見せています。これまでにも、自身のInstagramで手製の編み物作品を披露し、プロ級の腕前が話題を呼んでいる小芝さん。これからも編み物作品と、作品を嬉しそうに披露する小芝さんの投稿が楽しみですね！(文:福島 ゆき)
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