レイザーラモンHGの妻・住谷杏奈、スケート大会出場の娘顔出し 衣装姿の密着ショットに「美人親子」「手足が長くてリンクに映える」の声
【モデルプレス＝2026/03/29】お笑いタレントのレイザーラモンHGの妻で、タレントや実業家として活躍する住谷杏奈が3月29日、自身のInstagramストーリーズを更新。スケートの大会に出る娘との2ショットを公開し、話題を呼んでいる。
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住谷は「娘のスケートの大会 応援行ってきました」とつづり、娘と顔を寄せ合う2ショットを投稿。煌びやかなピンクの衣装で大舞台に挑む娘の姿を披露した。
また、同日のフィード投稿では、「娘が出場するスプリングトロフィー2026 応援に行ってきました おつかれさまでした」と報告し、リンクの上で優雅に滑る娘の動画も公開している。
この投稿に、ファンからは「衣装がとてもお似合い」「手足が長くてリンクに映える」「美人親子」「お疲れ様です」「口元がそっくり」「頑張っている姿に感動」「仲良しなのが伝わってくる」などと反響が寄せられている。
レイザーラモンHGと住谷は、2006年8月8日に結婚。2008年7月に長男が、2011年5月には長女が誕生している。（modelpress編集部）
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◆住谷杏奈、スケート衣装姿の娘との親子ショット公開
住谷は「娘のスケートの大会 応援行ってきました」とつづり、娘と顔を寄せ合う2ショットを投稿。煌びやかなピンクの衣装で大舞台に挑む娘の姿を披露した。
◆住谷杏奈の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「衣装がとてもお似合い」「手足が長くてリンクに映える」「美人親子」「お疲れ様です」「口元がそっくり」「頑張っている姿に感動」「仲良しなのが伝わってくる」などと反響が寄せられている。
レイザーラモンHGと住谷は、2006年8月8日に結婚。2008年7月に長男が、2011年5月には長女が誕生している。（modelpress編集部）
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