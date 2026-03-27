女性アイドルグループ「未完成のキャラメル」が26日、公式X（旧ツイッター）を更新。メンバーの中野あねが、グループから同日付で脱退することを発表した。



【写真】「信頼を損なう行為」指摘に戸惑いとショック 脱退が発表された中野あね

公式アカウントでは「所属メンバーに関するお知らせ」として、「この度、メンバーの中野あねにつきまして、グループを続けるうえで信頼を損ねる行為が確認されました」と発表した。「本人と協議を重ね、今後の活動を踏まえ慎重に検討した結果、本日をもってグループを脱退する運びとなりましたことをご報告申し上げます」と説明した。



この脱退発表を受け、中野も自身のXを更新。「先日、とある飲食店に、事前に予約をして来店しました。その際、後から来店されたファンの方と同じ時間になってしまいました」とファンと飲食店ではち合わせたことを報告した。この時のことについて「滞在中はできるだけ会話を控え、一人で来店し、一人で退店しております」「事前にDMで連絡を取ったり、待ち合わせをした事実も一切ございません」と記し、「この件について、信頼を損なう行為と見なされ、脱退という判断に至ったことに対して、正直なところ戸惑いとショックを感じております」と運営側の主張に反論した。さらに、過去に自分以外のメンバーがバーでファンと同じ時間を過ごしていたことも主張し、「その際は問題視されていなかったと認識しております」と記した。



中野からの反論に対して、運営側もXを更新し、「運営としては、確認された事実と既定の基準に基づき今回の判断を行っており、憶測や誤解によるものではありません」とした。「当事者の今後のため、詳細の公表は控えておりましたが、虚偽の情報が拡散されている現状は大変遺憾に感じております」と「虚偽」を強調した。



脱退発表時には、中野が行ったとされる「信頼を損ねる行為」の詳細を記さなかったが、「複数のファンが集まる場への合流、金銭的な提供、そしてその事実を隠そうとした行動に加え、過去の問題行動により既に注意喚起を受けている状況下での今回の行為は、いずれもグループの信頼を大きく損なうものです」と脱退に至った理由を事細かに説明した。また「以前、他メンバーが偶然同じ場所に居合わせたケースと同一視されるものではなく、今回の行為は性質が全く異なります」と、中野が挙げた他メンバーの交流についても説明した。



中野は運営が出した追加発表に対しても、「事実と異なる内容がグループより公表されている件についてですが、話し合いの場で確認した内容と齟齬はなく、そのやり取りについては録音も保管しております」と再反論。「今後もグループの名誉を守るという理由で、事実と異なる発信が継続される場合には、やむを得ず法的措置（不当解雇等）を含めて検討いたします」と争う姿勢をみせた。



（よろず～ニュース編集部）