2026年GWの高速道路渋滞予測！ 10km以上の渋滞は昨年の2割増となる見込み

NEXCO各社とJB本四高速、日本道路交通情報センターは、2026年のゴールデンウィーク期間における高速道路の渋滞予測を発表しました。

対象期間の10km以上の渋滞回数は上下線合計で375回となり、昨年から2割の増加が見込まれています。

【画像】これが渋滞するトコロ！ 画像で見る！（8枚）

下り線は5月2日と3日、上り線は5月4日と5日に混雑のピークを迎える予測です。

NEXCO東日本、NEXCO中日本、NEXCO西日本、JB本四高速、および日本道路交通情報センターは、2026年のゴールデンウィーク期間中（4月25日〜5月6日）の高速道路における渋滞予測を発表しました。

今年のGWは交通集中による10km以上の渋滞が全国で多数発生する見込みであり、各社は利用日の変更などによる分散利用を呼びかけています。

発表された予測によると、12日間の対象期間における10km以上の渋滞回数は、上下線合計で375回となる見込み。

これは、昨年の実績である310回と比較して、約2割（65回）の増加となります。

内訳は下り線が152回（昨年比28回増）、上り線が223回（同37回増）と予測されています。

一方で、30km以上に及ぶ特に長い渋滞の回数は、上下線合計で15回となり、昨年の21回から減少する見込みです。

混雑のピークとなる日程も示されています。下り線では、5月2日（土）に40回、5月3日（日）に30回の渋滞（10km以上）が発生すると予測されています。

上り線のピークは連休後半に集中し、5月4日（月）に38回、5月5日（火）には最多となる51回の渋滞が予測されています。

NEXCO各社は、管内で発生が予測される「特に長い渋滞」の具体的な場所と規模を公表しています。以下は、各社の最大渋滞予測の例です。

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◆東日本管内

【下り】5月2日（土）7時ピーク：東北道・羽生PA付近（40km）

【上り】5月5日（火）14時ピーク：関越道・坂戸西SIC付近（40km）

◆中日本管内

【下り】5月2日（土）5時ピーク：中央道・相模湖IC付近（45km）

【上り】5月2日（土）9時ピーク：東名道・岡崎IC付近（30km）／ 5月4日（月）16時ピーク：中央道・小仏TN付近（30km）

◆西日本管内

【下り】5月2日（土）10時ピーク：九州道・筑紫野IC先付近（35km）

【上り】5月2日（土）8時ピーク：名神道・大津IC付近（30km）／ 5月3日（日）10時ピーク：室津PA付近（30km）

◆本四管内

【上り】5月5日（火）16時ピーク：神戸淡路鳴門道・舞子TN出口付近（35km）

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上記の通り、中央道下り線の相模湖IC付近で予測されている最大45kmが、全国で最も長い渋滞となる見通しです。

この渋滞は、相模湖IC手前の下り坂から上り坂に変わるサグ部での無意識な速度低下が主な原因とされています。

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各社は渋滞を回避するための具体的な推奨時間帯を提示しています。

例えば、5月2日の東北道下り線（羽生PA付近）の渋滞を通過する場合、ピーク時（7時〜9時）の所要時間は約1時間20分と予測されていますが、5時以前または14時以降に通過すれば約20分で済むとしています。

また、北陸道の手取川橋（小松IC〜白山IC間）では、リニューアル工事に伴う長期間の対面通行・車線規制が実施されており、この影響による10kmの渋滞がGW期間中（5月2日〜5日）に連日発生すると予測されています。

なお、渋滞の激化を防ぐ措置として、今回のゴールデンウィーク期間中（4月25日〜5月6日）は、ETC車を対象とした「休日割引」は適用されません。

高速道路を利用する際は、サグ部などでの速度低下に注意し、十分な車間距離を確保することが求められます。

また、出発前や走行中には最新の道路交通情報を確認することが重要です。