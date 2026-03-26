ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート・ペア解説で注目を浴びた元フィギュアスケーターの高橋成美さん（34）が26日、フジテレビ系「旬感LIVE とれたてっ！」に生出演。“フィギュアスケートはお金がかかるのか”という共演者からの質問に率直に回答した。

フィギュアスケートの魅力を力説する高橋さんへ、お笑いコンビ「メッセンジャー」の黒田有が「やりたいという子供が増えたと思うが、問題は凄くお金かかるイメージがあるので。普通の人ができるのかできないのかが気になる」と質問。黒田は2019年に結婚して24年に54歳でパパになっており、「うちも娘がいるんで、もしやりたいって言った時にお金ってどれぐらいかかるんやろうか」と尋ねた。

高橋さんは「お金は本当に正直かかります」と答え、「選手になるとアイスリンクを貸し切って練習したりするし、遠征費も」と説明。「幼少期はスケート靴だったり、レッスン費用がかかる」としつつも「始めるだけなら貸し靴でも十分」と話した。

自身は3歳からスケートを始めたが「凄く親に迷惑かけた。たくさんたくさんお金を出してもらったから。それはもう信じられないほどに」と明かす。申し訳ない気持ちはありつつも、「それでもスケートやらせてもらって良かった。自分はスケートがない人生は考えられないし、スケートのお陰で他のいろんなことを求め出したんですね。自分のスケートのために何が足りないから何をしたい、と能動的に自分を高めたいと思えるようになった。これはスケートをやっていたから」と力説した。

そして「だからお試しで軽く始めてみて、本当に“スケート好きだ”ってなったらぜひやらせてみてほしい」と呼び掛けた。