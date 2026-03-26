元ME:I・石井蘭、4月にイベント出演 復帰初ステージ決定
【モデルプレス＝2026/03/26】2025年12月末に11人組ガールズグループME:I（ミーアイ）を脱退した石井蘭が4月25日、両国国技館にて開催される「DANCE HOLIC 15TH ANNIVERSARY」に出演することがわかった。2026年3月26日、公式Instagram通じ発表した。
【写真】脱退発表した元ME:Iメンの近影
ME:I脱退後、初ステージとなる石井は「Dream Hype Section」にて、唯一の女性アーティストによるコラボステージに、ASUKA、HOnOKA、Miho Takuboとともに出演する。
同イベントには、THE RAMPAGE岩谷翔吾、陣、FANTASTICS澤本夏輝らの出演も発表されている。
RAN（石井）は2025年7月1日に活動休止を発表。同年12月22日、RAN、COCORO（加藤心）、SHIZUKU（飯田栞月）、KOKONA（佐々木心菜）の4人がグループを脱退することを報告していた。RANは同月24日、公式サイトを通じて「活動休止中、自らと向き合い、葛藤を繰り返し、この決断に至りました」「返しきれなかった恩をここから全力で返したいと思っています」と思いを伝えていた。（modelpress編集部）
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【写真】脱退発表した元ME:Iメンの近影
◆石井蘭、復帰初ステージ決定
ME:I脱退後、初ステージとなる石井は「Dream Hype Section」にて、唯一の女性アーティストによるコラボステージに、ASUKA、HOnOKA、Miho Takuboとともに出演する。
◆ME:I、4人が活動終了発表
RAN（石井）は2025年7月1日に活動休止を発表。同年12月22日、RAN、COCORO（加藤心）、SHIZUKU（飯田栞月）、KOKONA（佐々木心菜）の4人がグループを脱退することを報告していた。RANは同月24日、公式サイトを通じて「活動休止中、自らと向き合い、葛藤を繰り返し、この決断に至りました」「返しきれなかった恩をここから全力で返したいと思っています」と思いを伝えていた。（modelpress編集部）
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