ねね（時田音々）とはると（今井暖大）が3月26日、東京・立川ステージガーデンにて開催された、リアルイベント「青春祭2026 by今日、好きになりました。」に出演。イチャイチャを爆発させながらステージのトップバッターを務め上げた。

【映像】“はるねね”カップルが登場したシーン

イベントの開幕を告げる「今日好きオリジナルステージ」のトップバッターとして登場したはるねねカップル。3月23日に最終話が配信されたばかりの「卒業編2026」でカップルとなった2人だ。

そんなねねとはるとは制服に身を包みながら元気いっぱいの姿でステージに登場。ねねがはるとの頬を持って愛くるしく笑うと、会場が大歓声に包まれ、ABEMAのコメント欄には「尊い」「はるねねかわいすぎる」「ニヤニヤしちゃう」「ニヤニヤが止まらない」などの声が寄せられていた。

番組MCでイベントのMCも務めたNONSTYLE・井上裕介が「トップバッターどうやった？」と聞くと、はるとは「めっちゃ緊張していたんですけど、（観客の）みんながあたたかい歓声をあげてくれたから、僕らの気持ちがめっちゃ昂りました！」とオーディエンスの歓声に感謝した。

3日後に付き合って2か月記念を迎えるというはるねね。改めてはるとが「ねねちゃん僕のどこが好きですか？」と聞くと、ねねは「ねねのところが好きなところ〜」と甘い声で伝えた。一方のはるとは「見ての通りふわふわしていて、ゆるふわな感じが好きです！」と高らかに告げていた。

「青春祭2026」は、4月から新たに始まる新生活や新学期の"前夜祭"とし、今まで共に過ごした仲間との別れやこれから始まる新たな出会いに期待を抱く、すべての若者たちとひとつの思い出を同じ空間でつくる『今日好き』の大型イベント。2024年から年に一度イベントを開催しており、毎回チケットは即完売している。