3月25日から1泊2日で、岩手県と宮城県を訪問される予定だった天皇ご一家。だが24日に、ご訪問が延期されることが発表された。

「天皇陛下は風邪の症状があり、20日に執り行われた宮中祭祀『春季皇霊祭』を欠席されていました。また雅子さまもせきと微熱の症状があり、行事への出席をとりやめられていたのです。

24日になっても天皇皇后両陛下に引き続き風邪の症状があり、せきが続いていたことから、東北ご訪問は今後に延期されることになりました。

両陛下とお愛子さまは、今回のご訪問を大切に考えていて、延期になったことを心から残念に思われるとともに、これまで諸準備を整えてきた岩手県・宮城県などの関係者に感謝の気持ちを持たれているそうです」（皇室担当記者）

実は、この皇室担当記者によれば、数カ月前から宮内庁内では、ほかにも“ご健康”を心配する声が上がっているのだという。

「上皇さまと美智子さまのお出かけの頻度がかなり減っているのです。以前は私的に美術展などへお出かけになることもあったのですが、そうしたこの数カ月はそういったお話しも聞きません。

上皇ご夫妻は、音楽家や文学者ら芸術家とも交流があり、以前は仙洞御所で面会することも多かったそうですが、そうしたお客さまとの面会も減っているそうです」

今年になってから、宮内庁のホームページに記載されている上皇ご夫妻のお出かけは、1月2日に皇居・宮殿で新年一般参賀に臨まれた1回だけ（3月25日時点）。

「上皇ご夫妻の外出は、上皇さまの認知機能の衰えを防ぐためという意味もあります。特にご体調の悪化は発表されていませんが、『やはり体力が衰えていらっしゃるのか』と、心配している職員も多いそうです。

上皇ご夫妻といえば春は葉山御用邸でご静養されていましたが、今のところはそうしたご予定もないようです」（前出・皇室担当記者）

宮内庁HPに記載はされていないが、2月13日に上皇さまと美智子さまは皇居を訪れられたことが報じられた。

「複数のテレビ番組で、まず上皇さまが、そして30分ほど遅れて美智子さまが皇居にいらしたと報じられたのです。当初は上皇さまのご研究のために皇居にある生物学研究所を訪問されたと報じられましたが、その後、『実際には訪問されていなかった』と訂正されました。

上皇ご夫妻は定期的に皇居内の宮内庁病院で検査を受けられています。お一方が検査を受けられている間、もう一方がお待ちになることもありましたが、少しでもご負担を軽減するために、最近では時間差をつけて出発されているそうです。公表されていませんが、2月13日の皇居ご訪問も宮内庁での検査のためだったのかもしれません」（前出・皇室担当記者）

今年2月、天皇陛下はお誕生日に際しての記者会見で、こう述べられた。

「昨年12月の上皇陛下のお誕生日や、雅子の誕生日、そして今年の正月と、両陛下にそろってお会いし、お健やかにお過ごしの御様子を拝見することができ、うれしく思っております。上皇上皇后両陛下が長年にわたって果たしてこられたお務めに、改めて深い敬意を覚えるとともに、これからも、くれぐれもお体を大切になさりながら、末永く健やかにお過ごしになりますよう、心から願っております」

天皇陛下が願われているように、上皇ご夫妻には今後も末永く健やかにお過ごしいただきたい。