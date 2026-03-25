「ちいかわラーメン 豚」新作メニューは“油そば”！ 古本屋のノベルティ＆グッズも展開へ
ナガノによるX発マンガ『ちいかわ』に登場する話題のラーメン屋さんをイメージした「ちいかわラーメン 豚」は、4月10日（金）〜6月30日（火）の期間、新作メニュー「ラーメン豚 油そば」を、国内5店舗で発売する。
【写真】癒される〜！ 「ラーメン豚 油そば」注文でもらえるステッカー
■カニカマをトッピング
今回発売される「ラーメン豚 油そば」は、カニカマをトッピングした、カスタマイズオーダー対象外の期間限定メニュー。
本メニューを注文した人には、古本屋のノベルティステッカーがプレゼントされる。
また、提供に使用している食器「油そば皿（古本屋）」も同日より新発売。「冷やし中華皿（モモンガ）」と同形状の皿に、ラーメン屋の店員にふんした古本屋が描かれたキュートなアイテムだ。
なお、「ちいかわラーメン 豚」は、これまで『ちいかわ』コラボカフェで販売されてきた、マンガ内に登場するラーメンを再現した大人気のラーメンメニュー「郎」シリーズを目玉にしたラーメン屋。池袋、渋谷、名古屋、心斎橋、広島の各PARCOのほか、香港にて好評開催中だ。
【写真】癒される〜！ 「ラーメン豚 油そば」注文でもらえるステッカー
■カニカマをトッピング
今回発売される「ラーメン豚 油そば」は、カニカマをトッピングした、カスタマイズオーダー対象外の期間限定メニュー。
本メニューを注文した人には、古本屋のノベルティステッカーがプレゼントされる。
なお、「ちいかわラーメン 豚」は、これまで『ちいかわ』コラボカフェで販売されてきた、マンガ内に登場するラーメンを再現した大人気のラーメンメニュー「郎」シリーズを目玉にしたラーメン屋。池袋、渋谷、名古屋、心斎橋、広島の各PARCOのほか、香港にて好評開催中だ。