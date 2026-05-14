「ちいかわ」より、キャラクターたちがハロウィンの仮装をした「みんなで仮装なマスコット」全8種が登場することが発表された。ちいかわ公式WEB SHOP「ちいかわマーケット」にて、5月13日18時から5月18日正午12時まで受注予約を受け付ける。 【写真】ナース、ドクター、えだまめ？「みんなで仮装なマスコット」 今回登場する「みんなで仮装なマスコット」は、ちいかわたちが思い思いの仮装でハロ