5月20日、人気キャラクター「ちいかわ」のカプセルトイ「ちいかわ めじるしアクセサリー3」を求める人が殺到したことで、店側が急きょ整理券配布を中止する事態が起きた。池袋での騒動を受けて抽選販売に変更する店舗も5月中旬発売の同商品。東京「ガチャガチャの森 池袋サンシャインシティアルタ店」では、17日に公式Xで20日から取り扱いすることを発表。《発売当日の整列開始時刻は午前10時を予定しております。整列開始時刻