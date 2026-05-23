先日、都内にある英国風パブの公式アカウントが「ご飲食されるテーブルの上に人形やグッズの類を置かない様お願いします」とXに投稿し、話題を呼んだ（現在は削除済み）。 また5月13日には茨城県のラーメン店が「本日、待ちのお客様がいる中で食後に、ちいかわをテーブルで広げて遊び始めたお客様がいたので、今後、ちいかわの入店を禁止いたします」と投稿し、議論を招いた。 これらの投稿の背景にあるのは