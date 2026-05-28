5月27日、ファンの間で《開始30分で売り切れに……》との困惑の声が相次いだ。【写真】「傘につけたら盗まれそう」争奪戦が起きている山田の“めじるし”チャームSTARTO ENTERTAINMENT所属アーティストの公式グッズを扱う通販サイト「ファミクラストア」で、『Ryosuke Yamada DOME TOUR 2026 Are You Red.Y?』オフィシャルグッズの販売がスタートしたのだが、その中の山田涼介の最新ツアーグッズ「チャームセット」が早くも争