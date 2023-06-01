「日本三國」4月6日より放送開始！ 舞台は文明崩壊後の近未日本。“日本再統一”目指す【#春アニメ2026】OPはキタニタツヤさん「火種」
【日本三國】 放送開始日：4月6日より毎週月曜24時～ 放送局：TOKYO MX・BS日テレほか 最速配信：Prime Videoにて4月5日より毎週日曜21時～
・放送開始日：4月6日より毎週月曜24時～
核大戦、天災、悪政などから革命が起こり、
しがない地方役人だった三角青輝は「日本再統一」を目指し、
アニメ「日本三國」が、TOKYO MX・BS日テレほかにて4月6日24時より放送開始となる。最速配信はPrime Videoにて4月5日21時より実施される。
本作は松木いっか氏の手掛ける同名マンガが原作。文明崩壊後の日本を舞台として、後に奇才軍師と呼ばれることになる三角青輝が“日本再統一”を目指して成り上がっていく。
主人公の三角青輝役を演じるのは小野賢章さん。そのほか阿佐馬芳経役に福山潤さん、東町小紀役に瀬戸麻沙美さん、龍門光英役に山路和弘さん、賀来泰明役に中村悠一さんがキャスティングされている。
またOP主題歌はキタニタツヤさんの「火種」に決定している。
「日本三國」詳細
・放送開始日：4月6日より毎週月曜24時～
・放送局：TOKYO MX・BS日テレほか
・最速配信：Prime Videoにて4月5日より毎週日曜21時～
□「日本三國」の放送・配信情報ページ【『日本三國』第2弾予告】 【「日本三國」あらすじ】
核大戦、天災、悪政などから革命が起こり、
文明が崩壊した近未来の日本。
国は三つに分かれ、覇権を争う三国時代に突入した。
しがない地方役人だった三角青輝は「日本再統一」を目指し、
豊富な知識と長けた弁舌でのし上がっていく。
後に奇才軍師と称される男の伝説が、幕を開ける――！
(C)松木いっか／小学館／日本三國製作委員会