アニメ「日本三國」が、TOKYO MX・BS日テレほかにて4月6日24時より放送開始となる。最速配信はPrime Videoにて4月5日21時より実施される。

本作は松木いっか氏の手掛ける同名マンガが原作。文明崩壊後の日本を舞台として、後に奇才軍師と呼ばれることになる三角青輝が“日本再統一”を目指して成り上がっていく。

主人公の三角青輝役を演じるのは小野賢章さん。そのほか阿佐馬芳経役に福山潤さん、東町小紀役に瀬戸麻沙美さん、龍門光英役に山路和弘さん、賀来泰明役に中村悠一さんがキャスティングされている。

またOP主題歌はキタニタツヤさんの「火種」に決定している。

「日本三國」詳細

・放送開始日：4月6日より毎週月曜24時～

・放送局：TOKYO MX・BS日テレほか

・最速配信：Prime Videoにて4月5日より毎週日曜21時～

□「日本三國」の放送・配信情報ページ

【『日本三國』第2弾予告】【「日本三國」あらすじ】

核大戦、天災、悪政などから革命が起こり、

文明が崩壊した近未来の日本。

国は三つに分かれ、覇権を争う三国時代に突入した。

しがない地方役人だった三角青輝は「日本再統一」を目指し、

豊富な知識と長けた弁舌でのし上がっていく。

後に奇才軍師と称される男の伝説が、幕を開ける――！

(C)松木いっか／小学館／日本三國製作委員会