「縮尺おかしくないか？」



【動画】見事にスポッ！ 完璧すぎる箱入りテクに驚き

そんなコメントとともに投稿された1枚の写真が話題になっています。写っているのは、「こむぎ」くん（4歳・男の子）。透明の小さな箱から、ふわふわの顔だけをのぞかせる姿が写っています。



箱の大きさと比べると、どう見ても体が入りきるとは思えないサイズ感。それでも、まるで何事もないかのように顔だけを出してこちらを見つめる様子に、「猫は液体」「コレはビビるw」「お身体は？？」などの声が続出。投稿には瞬く間に10万件超の“いいね”が集まりました。



気になるのは、こむぎくんのまっすぐな視線。一体、何を見ているのでしょうか。飼い主のXユーザー・なごみ処 あずきち＆こむぎさんにお話を伺いました。



深さ9cmの箱にイン！？ ぬるりと“液体化”するこむぎくん

ーー撮影時の状況を教えてください。



「テーブルの上に置いている箱の中に入って、顔だけを出して体は液体に……ただただこちらを見つめる“箱猫”になっていました。ちなみに、この箱は、小物整理用の箱で、縦12cm、横37cm、深さ9cmほどの大きさです」



ーーこの光景を見た感想は？



「3度見しました。何度も見て見慣れたはずなのですが、『またいない…』と思って視線を感じると、この“物体”が目に飛び込んでくるときは、毎回、驚いてしまいます」



ーーこむぎくんはどのような様子でしたか。



「人間のご飯ができる頃合いになると、それを察知して箱の中で待機。このまま、私たちが食事をしているあいだも、箸が動く様子を見つめながら20分ほど過ごしていました」



ーー1日の中で色々な箱に入り直すことはありますか。また、とくに気に入っている箱もあるのでしょうか。



「テーブルの上に何個か箱を置くと、その日の気分で選んでお尻からぬるりと入り、溶けて液体となります。満足すると抜け出し、他の箱に移ることも。今回の長方形の箱もお気に入りですが、透明の四角い箱がとくに気に入っているようです」



ーーふだんはどのような性格ですか。



「箱、ふとん、エコバッグ、引き出しなど、狭い空間を見つけると吸い込まれていく性質を持っています。絶対に入れるわけがない空間でも、入れると信じて疑いません。甘え上手で好奇心旺盛。先輩猫・あずきちとは『トムとジェリー』のように仲良くケンカ。負けてもあきらめずに挑んではまた負けることを繰り返す、懲りないチャレンジャーです」



リプライには、思わず笑ってしまった人たちから、ユーモアあふれる声が寄せられています。



「猫は液体……」

「お身体は？？」

「もふもふ詐欺」

「チシャ猫みたい」

「カップケーキwww」

「コレはビビるってw」

「もうすぐ猫が咲きそう」

「かわいいのにおもしろすぎwww」

「ネッコに物理法則は、通じません」

「次元を制御できるんだな。さすが猫様」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）