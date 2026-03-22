低カロリーが嬉しい！5分で作れる「こんにゃくおかず」集めました

家計にも体にもうれしい5分副菜

ダイエット食材として人気が高い「こんにゃく」。煮込んでも炒めてもおいしいこんにゃくで作る、5分副菜を紹介します。

ピーマンと一緒に炒めるだけ

ごまの風味が良いアクセントに

ピリ辛味でお酒のつまみにもぴったり

鰹節の出汁でうまみアップ

ちくわでさらに食べ応えアップ

味気なさなし！濃いめの味付けでご飯も進む

歯ごたえのある「こんにゃく」は満腹感を高めてくれるので、ダイエットをしている人や1品だけでお腹を満たしたい人にもってこいの食材。リーズナブルで食費を圧迫する心配もないので、給料日前の食卓にもおすすめですよ。

そんなこんにゃくの難点といえば、味が淡白なこと。でも、しっかり濃い目の味付けをすれば、ご飯のお供にも、お酒のつまみにも合う一品が出来上がります。今回紹介したレシピはどれも、めんつゆや醤油を使ってしっかり味がついているので、物足りなさはゼロ。また、煮込んだり、炒めたり、調理法はさまざまですが、どれも5分以内で作れるのでとっても簡単ですよ。晩御飯の1品に悩んだら、ぜひ「こんにゃくおかず」を作ってみてください。