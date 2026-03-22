岸田文雄元首相『しゃべくり007』に出演 “増税メガネ”に自虐も「すごく鈍くないとね、総理大臣できない」
岸田文雄元首相が、23日午後9時放送の日本テレビ系バラエティー『しゃべくり007』にサプライズ出演し、石原伸晃との長年の関係や首相時代の本音を語る。普段は見られない柔らかな表情とユーモアを交えたトークで、政界の裏側が垣間見える内容となる。
【写真】妻と登場した石原伸晃
番組では、石原伸晃と30年以上の付き合いがある岸田氏が登場。「伸晃さんが2回自民党総裁選挙に出た時、私は2回とも伸晃派でしたから」と振り返り、政治家として共に歩んできた“戦友”としての関係性を明かす。さらに、神奈川・葉山の別荘を訪れるなど、公私にわたる交流も紹介される。
トークでは、気さくな一面ものぞかせ、「今年カラオケ行こうっていって、まだ行ってないよね」と笑顔で語り、「我々の世代はやっぱりサザンとかね」とコメント。十八番がサザンオールスターズの「涙のキッス」であることも明かされるなど、親しみやすい素顔を見せる。
また、首相在任時について問われると、「今思えばね」と苦笑しながら「総理ってしんどかったな」と本音を吐露。「増税メガネ」と呼ばれたことについても触れ、「増税メガネをネタにYouTubeにのっけたらあの時が一番反応がよかった」と自虐的に語り、スタジオの笑いを誘った。「すごく鈍くないとね、総理大臣できない」との発言からは、重責を担った経験の一端がうかがえる。
石原とともに展開されるトークでは、政界のリアルな裏話も飛び出す予定で、普段は見えにくい政治家同士の関係性や人間味に焦点が当たる内容となる。番組には石原の家族も出演し、華麗な一家のエピソードとともに、多角的な視点でトークが展開される。
【写真】妻と登場した石原伸晃
番組では、石原伸晃と30年以上の付き合いがある岸田氏が登場。「伸晃さんが2回自民党総裁選挙に出た時、私は2回とも伸晃派でしたから」と振り返り、政治家として共に歩んできた“戦友”としての関係性を明かす。さらに、神奈川・葉山の別荘を訪れるなど、公私にわたる交流も紹介される。
また、首相在任時について問われると、「今思えばね」と苦笑しながら「総理ってしんどかったな」と本音を吐露。「増税メガネ」と呼ばれたことについても触れ、「増税メガネをネタにYouTubeにのっけたらあの時が一番反応がよかった」と自虐的に語り、スタジオの笑いを誘った。「すごく鈍くないとね、総理大臣できない」との発言からは、重責を担った経験の一端がうかがえる。
石原とともに展開されるトークでは、政界のリアルな裏話も飛び出す予定で、普段は見えにくい政治家同士の関係性や人間味に焦点が当たる内容となる。番組には石原の家族も出演し、華麗な一家のエピソードとともに、多角的な視点でトークが展開される。