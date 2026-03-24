3月23日放送の『ひるおび!』（TBS系）で、ガソリン価格の報じ方をめぐり、司会の恵俊彰とコメンテーターの立川志らくのやり取りが注目を集めた。【写真】一時は不倫騒動も…志らくの妻で元アイドルの酒井莉加絶妙な距離感の2人「この日はガソリン価格が日や地域で変動する点が紹介され、給油のタイミングの難しさが話題となっていました」（スポーツ紙記者、以下同）恵が「物流や運送業の方も大変ですよね?」と問いかけると、