原発事故から15年、世界で原子力回帰が進みつつある中で…   日立製作所と米GEベルノバが、次世代原子力発電所SMR（小型モジュール炉）の東南アジアでの導入検討に入った。3月14日に、赤澤亮正経済産業大臣と米国のダグ・バーガム内務長官による立ち会いのもと、都内で両社が覚書を締結。日本の部材メーカーとの連携やサプライチェーン（供給網）の強化についても検討する。 【トヨ