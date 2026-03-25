3月23日、「くりぃむしちゅー」上田晋也がMCを務めるトークバラエティ番組『しゃべくり007』（日本テレビ系）に、元総理大臣の岸田文雄氏がサプライズ登場した。元首相のバラエティ出演は大きな注目を集めたが、番組内での上田の言動に疑問を持たれている。この日は、元自民党幹事長でジャーナリストの石原伸晃氏がゲスト出演した。「石原氏と妻で元女優の里紗さん、さらに弁護士の娘と金融業界で働く息子も出演し、“石原ファ