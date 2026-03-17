キャンプ地に合流

野球日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でベネズエラと対戦し、5-8で敗退した。ドジャースの大谷翔平投手は16日（日本時間17日）にチームに合流。失意の敗戦から僅か2日後の再始動にファンも驚きの声をあげている。

大谷はキャンプを行うアリゾナ州グレンデールの球団施設で、チームに再合流。ドジャースファンの前に姿を見せると、力強いキャッチボールなどで早速汗を流した。MLB公式のソニア・チェン記者がその模様をXで伝えた。

ベネズエラ戦では、初回に今大会3号となる先頭打者弾を放ったが、奮闘実らず。4試合で6安打3本塁打7打点、打率.462とチームを牽引したが、敗戦後には「悔しいの一言です」と胸中を吐露した。日本時間16日夜には、自身のインスタグラムでも「自分の不甲斐なさを痛感しています」とつづったが、しっかりと切り替えているようだった。

WBC敗退から僅か2日で、ワールドシリーズ3連覇に向けて再始動した大谷の姿にファンも驚き。X上には様々な反応が上がった。

「切り替え早すぎる。あの悔しさの2日後にもう動いてるの、やっぱ大谷だな」

「悔しさを力に、もう次へ。これが翔平の強さ」

「切り替えの早さがさすが大谷翔平。次の活躍に期待」

「WBCの悔しさからすぐ再始動。大谷のメンタル本当にすごい」

「大谷翔平さんの再始動、早いですね。悔しさを力に変えてまた前へ進む姿、やっぱりかっこいい」

「ヒーローに休息なし！切り替えの早さと準備の徹底ぶりは流石です」

「この切り替えの早さが大谷翔平 プロのアスリートでも難しい」

「大谷さんの切り替えが素晴らしく見習いたいです」

ドジャースの開幕戦は26日（同27日）。本拠地ドジャースタジアムでダイヤモンドバックスと対戦する。



（THE ANSWER編集部）