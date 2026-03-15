イノシシが小学校の校庭でボール遊び？　ポイッと放り投げたりツンツンしたり…「雨が降った後よく出没」広島・江田島市

広島・江田島市の小学校でイノシシの姿がカメラに捉えられた。イノシシは置かれていたボールで遊んでいるような仕草を見せたという。その後、警察が駆けつけたが、すでに姿はなかった。

イノシシが校庭でボール遊び？

広島・江田島市の小学校で10日午前6時半頃に撮影されたのはイノシシ。驚きの行動を見せていた。

イノシシはボールをくわえると、ポイッと放り投げたり、鼻先でツンツンと突いて転がしたり。

まるでボール遊びを楽しんでいるようにも見える。

小学校のグラウンドに現れたイノシシは、体長1mほどの成獣とみられる。

目撃者：

本当は人間が近づくと逃げていくんですけど、あまり怖がらずにいましたね。

目撃者の通報から15分後に警察が駆けつけたが、イノシシの姿はなく、けが人はいなかった。

目撃者語る“イノシシが現れる条件”

2024年度、江田島市で捕獲されたイノシシの数は657頭。目撃者によると、イノシシが現れやすい条件があるという。

目撃者：

出やすいのは、雨が降ってそのあと次の日の朝ですね。地面が柔らかくなったとき、よく庭に出てきて、庭をほじくってミミズを食べるんですね。

江田島市はイノシシに遭遇した際は何もせずに放っておき、近づいてきた場合は慌てず、ゆっくりと後ずさりするようにと呼びかけている。

（「イット！」 3月11日放送より）