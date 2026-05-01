クマの出没が後を絶ちません。ツキノワグマに襲われ4月に死者が出るのは、約20年間で初めてのこと。異例の事態に、GWの観光地でも対応を迫られています。【写真を見る】クマからヒトを守るため 巡回する四足歩行のAIロボット「明日は我が身」犬の散歩中、妻が体重86キロのクマに襲われ…高齢者施設に現れたのは、体長1メートルほどのクマ。青森県階上町の住宅街でも…カメラを設置している住人「（クマが通った）40秒後には学生が