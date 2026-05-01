元AKB48／SKE48の山内鈴蘭（31）が1日、SNSなどで結婚を発表した。自身のユーチューブチャンネル「鈴蘭ゴルフチャンネル」では「大事なご報告となります」と題し、結婚相手とのなれそめなどを明かした。山内が「私、山内鈴蘭、なんと結婚しました」と左手薬指にキラリと輝く結婚指輪を披露して始まった。結婚まで至った経緯などにも答えた。Qどれくらいのお付き合いから結婚までに流れは山内ずっと、結婚いつするの？といろ