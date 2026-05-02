「iPhone17proのズーム機能はこのために開発されたんです！！！！」【動画】にゃんこの瞳が宝石みたい…驚きのズーム映像そんなユーモアあふれるコメントとともにXに投稿された動画が大反響を呼んでいます。動画の冒頭、画面いっぱいに映るのは、キジ白猫の「杏忍（あんにん）」くん（2歳・男の子）。洗濯機の上にちょこんと座っています。ふと、カメラを向けられていることに気づくとーー杏忍くんは、じっとこちらを見つめます。