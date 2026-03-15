準々決勝でベネズエラに敗れる

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝が14日（日本時間15日）に米マイアミで行われ、日本代表「侍ジャパン」がベネズエラに5-8で敗れた。8強敗退は史上初の屈辱で、連覇はならなかった。

侍ジャパンが激闘の末に散った。

初回に大谷翔平が先頭打者弾。だが、その後に鈴木誠也が盗塁の際に右膝を痛め、無念の負傷交代となった。

鈴木に代わって緊急出場した森下翔太が2-2の3回1死二、三塁から値千金の3ラン。流れをつかんだかに見えたが、5回に隅田知一郎が2ランを被弾すると、6回には伊藤大海が逆転3ランを浴びた。

過去最多8人のメジャーリーガーを擁しながら、史上初の8強敗退。井端弘和監督は試合後の会見で「ストレートに強いバッターが多かった」とベネズエラ打線に脱帽した。

WBCを終え「短期でのチーム作りは非常に難しいと感じたが、来た選手が何をできるか、考えてくれた。こちらとしてはやりやすかったと感じましたし、呼んだ選手、来られなかった選手もいますけど、今までありがとうございましたという気持ちでいっぱい」と感謝を口にした。



（THE ANSWER編集部）