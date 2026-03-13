「ファミマで祝おう！ウマ娘5周年！」3月15日より開催。「はちみードリンク」など5種のコラボ商品が登場
ファミリーマートは、Cygamesが提供するゲーム「ウマ娘 プリティーダービー」のリリース5周年を祝し、「ファミマで祝おう！ウマ娘5周年！」コラボレーションキャンペーンを3月15日から順次全国のファミリーマート約16,400店舗にて実施する。
本キャンペーンでは「ウマ娘 プリティーダービー」の5周年を記念して、全5種類の“美味（ウマ）い商品”が登場。前回のコラボレーションでも販売された、作品内に登場する「はちみードリンク」や、トレセン学園の購買部で販売されているはちみつパンをイメージした「トレセン学園のはちみつパン」など、遊び心あふれる商品がラインナップする。
また、対象商品を購入することで、ウマ娘たちの描き下ろしイラストグッズがもらえる企画も実施される。さらに、キャンペーン期間中はファミマのアプリ「ファミペイ」でスタンプをためることで、豪華な特典が当たるスタンプキャンペーンのほか、店内マルチコピー機サービス「ファミマプリント」でオリジナルデザインのブックカバー、ブロマイド等の販売も行なわれる。3月21日からは、全国のファミリーマートにて「一番くじ ウマ娘 プリティーダービー 13弾」が順次発売される。
□キャンペーン詳細ページ
ウマ娘をイメージしたオリジナル商品が登場！
トレセン学園のはちみつパン
価格：158円
発売日：3月17日（火）
発売地域：全国 ※沖縄県では仕様と価格が異なります。
トウカイテイオーの育成イベントに登場するトレセン学園・購買部のはちみつパンをイメージしたパン。ふんわりもっちりとした食感のパンに、はちみつゼリーとマーガリンをサンドしている
島トレ 丸太チョコロールケーキ
価格：195円
発売日：3月17日（火）
発売地域：全国 ※北海道、TOMONY、沖縄県除く
※数量限定
育成シナリオ「無人島へようこそ -DESIGN YOUR ISLAND-」内で行われる「島トレーニング」で出てくる丸太の形をイメージしたロールケーキ。チョコチップ入りチョコクリームをチョコ味とコーヒー味の縞模様スポンジ生地で巻いている
はちみードリンク
価格：228円
発売日：3月17日（火）
発売地域：全国
※数量限定
作品内に登場する「はちみードリンク」をイメージしたドリンク。レモンの酸味とはちみつの甘さが癖になる味わいが特徴で、パッケージは3種類
ウマ娘 プリティーダービー まんまる焼き3
価格：250円
発売日：3月17日（火）
発売地域：全国
※数量限定
もちもち生地の丸い今川焼の中に、カスタード味のクリーム入り。パッケージは全3種類で焼印は全6種類、オリジナルシールが1枚入っている（全12種類ランダム）
ウマ娘 プリティーダービーチップス2 うすしお味
価格：247円
発売日：3月31日（火）
発売地域：全国
※数量限定
※本商品は「菓子・スープコース」対象商品です。
※本商品は軽減税率対象外商品です。
うすしお味のポテトチップスにウマ娘のカードがランダムで1枚付いている（カード全30種）
※画像はイメージです。
※軽減税率対象商品の税込価格は消費税8％にて表示しております。
※店舗によって取り扱いのない場合がございます。
コラボ商品コース
オリジナルグッズが当たる「ファミペイ」スタンプ企画を開催！
期間中、ファミマのアプリ「ファミペイ」を提示して、対象のコラボ商品4アイテム（トレセン学園のはちみつパン、島トレ 丸太チョコロールケーキ、はちみードリンク、ウマ娘 プリティーダービー まんまる焼き3）を購入すると、1商品につきスタンプが1個たまる。ためたスタンプ数に応じて、「ウマ娘 プリティーダービー」ゲーム内で使える回復アイテム「ファミチキ」と交換できるシリアルコードがもらえるほか、ファミマポイントなどが抽選で当たる。
【実施期間】
・キャンペーン期間：3月17日（火）～4月6日（月）まで
・応募期間：3月17日（火）～4月10日（金）まで
必ずもらえる：スタンプ3個
「ウマ娘 プリティーダービー」ゲーム内アイテムと交換できるシリアルコード
【注意事項】
※ゲーム内回復アイテム「ファミチキ」と交換できるシリアルコードが一人1回必ずもらえます
※シリアルコードは1アカウント1回までのご利用となります。
※シリアルコードの入力には、Cygames IDを登録（無料）しゲーム「ウマ娘 プリティーダービー」のゲームアカウントを連携していただくか、「Google Play版」、「DMM GAMES版」、「Steam版」いずれかのゲーム「ウマ娘 プリティーダービー」の登録（無料）が必要です。Cygames IDとの連携方法については、サポートサイトをご確認ください。
※スマートフォンでプレイしているアカウントは「DMM GAMES版」または「Steam版」と連携する「データ連携」ができます。
抽選であたる：スタンプ3個
ファミマポイント500円相当：200名
【対象商品】
対象商品：「トレセン学園のはちみつパン」「島トレ 丸太チョコロールケーキ」「はちみードリンク」「ウマ娘 プリティーダービー まんまる焼き3」
菓子・スープコース
対象商品を買うとファミリーマート限定オリジナルグッズがもらえる！さらにファミペイを提示でキャンペーン限定仕様のオリジナルグッズが当たる！
期間中、「ウマ娘 プリティーダービー チップス2 うすしお味」を含む、対象商品を2品購入ごとに、キャンペーン限定のオリジナルグッズがいずれか1個もらえる。さらに、期間中ファミマのアプリ「ファミペイ」を提示して、対象商品を購入すると、1商品につきスタンプが1個たまる。
ためたスタンプ数に応じて、「特別仕様『ウマ娘 プリティーダービー Chibi ぬいおすわりマスコット』7体セット」などが当たる抽選に応募できる。
店頭でもらえるキャンペーン
キャンペーン期間：3月15日（日）10時～4月6日（月）
期間中、対象商品を2個購入で、キャンペーン限定のオリジナルアイテムがもらえる。
※景品が無くなり次第終了
【第1弾：3月15日（日）10時～】
オリジナル A4 マジッククリアファイル 全4種
スティルインラブ、アドマイヤグルーヴ、ドリームジャーニー、アーモンドアイ、ラッキーライラック、クロノジェネシス、ステイゴールドのファミリーマート限定描き下ろしイラストを使用したマジッククリアファイル。用紙を挟むことで背景を好きな絵柄に変更できる
【第2弾：3月24日（火）10時～】
オリジナル缶バッジ 全4種
スティルインラブ、アドマイヤグルーヴ、ドリームジャーニー、アーモンドアイ、ラッキーライラック、クロノジェネシス、ステイゴールドのファミリーマート限定描き下ろしイラストを使用
ファミペイスタンプ企画
期間中、ファミマのアプリ「ファミペイ」を提示して、対象商品を購入すると、1品につきスタンプが1個たまる。ためたスタンプ数に応じて、好みのコースに応募すると抽選でキャンペーン限定オリジナルアイテムなどが当たる。
【実施期間】
・キャンペーン期間：3月15日（日）～4月6日（月）まで
・応募期間 ：3月15日（日）～4月10日（金）まで
●スタンプ3個
ファミマポイント 500円相当：200名
●スタンプ5個
特別仕様「ウマ娘 プリティーダービー Chibi ぬいおすわりマスコット」7体セット：10名
ファミマオンラインで販売する「ウマ娘 プリティーダービー Chibi ぬいおすわりマスコット ファミリーマート限定A～Cセット」をキャンペーンキービジュアルに合わせた特別仕様のマスコット7体セット【対象商品についているショーカード】
※3月31日（火）発売の「ウマ娘 プリティーダービー チップス2 うすしお味」は「菓子・スープコース」対象商品です。
ファミマ限定ブロマイドやブックカバーを「ファミマプリント」で発売！
店内マルチコピー機サービス「ファミマプリント」にて、ウマ娘オリジナルA4マジッククリアファイルの背景としても使えるウマ娘ゲーム内背景イラストとキャラクターブロマイド、ファミチキ袋をイメージしたブックカバーが発売される。
ウマ娘 ゲーム内背景イラスト
仕様：A4光沢紙
価格：300円
発売期間：3月17日（火）10時～5月31日（日）23時59分
発売地域：全国
販売方法：選択方式
ウマ娘のゲーム内背景イラストが「ファミマプリント」に登場。今回のキャンペーン景品のマジッククリアファイルと組み合わせて、背景としても使える
ウマ娘 ファミチキ袋風ブックカバー
仕様：A4カラー・A3カラーともに普通紙
価格：A4カラー 200円、A3カラー 300円
発売期間：3月17日（火）10時～5月31日（日）23時59分
発売地域：全国
販売方法：選択方式
ウマ娘とファミリーマートの2.5周年キャンペーンで展開した、ファミチキ袋デザインがブックカバーとして復刻。スペシャルウィークとオグリキャップのイラストが両面に入ったファミリーマート限定デザイン
ウマ娘1周年キャンペーン 描き下ろしブロマイド
仕様：L判・2L判ともに写真紙
価格：L判 200円、2L判 300円
発売期間：3月24日（火）10時～5月31日（日）23時59分
発売地域：全国
販売方法：選択方式
ウマ娘とファミリーマートの1周年キャンペーンで展開した、描き下ろしイラストがブロマイドで復刻。全4種から好きなブロマイドを印刷できる
ウマ娘2.5周年キャンペーン 描き下ろしブロマイド
仕様：L判・2L判ともに写真紙
価格：L判 200円、2L判 300円
発売期間：3月24日（火）10時～5月31日（日）23時59分
発売地域：全国
販売方法：選択方式
ウマ娘とファミリーマートの2.5周年キャンペーンで展開した、描き下ろしイラストがブロマイドで復刻。全8種から好きなブロマイドを印刷できる
ウマ娘5周年キャンペーン 描き下ろしブロマイド
仕様：L判・2L判ともに写真紙
価格：L判 200円、2L判 300円
発売期間：3月24日（火）10時～5月31日（日）23時59分
発売地域：全国
販売方法：選択方式
ウマ娘とファミリーマートの5周年キャンペーンの描き下ろしイラストがブロマイドで登場。全8種から好きなブロマイドを印刷できる
ファミリーマート限定描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズも登場！
ウマ娘 プリティーダービー アクリルスタンド 全7種
価格：1,760円
発売日：3月24日（火）10時～
発売地域：全国約1,800店舗
描き下ろしイラストを使用したアクリルスタンド7種
シリーズ初のレースシーンを立体化した一番くじが登場！
3月21日より全国のファミリーマートで「一番くじ ウマ娘 プリティーダービー 13弾」が発売される。
価格：1回890円
発売日：3月21日（土）10時から順次発売
発売地域：全国約5,000店舗
一番くじ初登場のシュヴァルグラン、ヴィルシーナ、ヴィブロスの3姉妹のフィギュアや、新規ビジュアルを使用したグッズなどが盛りだくさん！
□一番くじ詳細ページ
※画像はイメージです。
※店舗へのお問い合わせはご遠慮ください。
※販売開始時間が遅れる場合がございます。
※店舗の事情によりお取り扱いが中止になる場合や発売時期および販売方法が異なる場合がござ
います。
※数量限定商品です。在庫がなくなり次第終了となります。
※掲載されている内容は予告なく変更する場合がございます。
「ウマ娘 プリティーダービー」コラボグッズを「ファミマオンライン」で発売
「ウマ娘 プリティーダービー Chibi ぬいおすわりマスコット ファミリーマート限定A～Cセット」が「ファミマオンライン」限定で予約販売される。
また、店頭で3月31日から発売される「ウマ娘 プリティーダービーチップス2 うすしお味」も「ファミマオンライン」にて100セット限定で予約抽選販売される。
□詳細ページ
ウマ娘 プリティーダービー Chibi ぬいおすわりマスコット ファミリーマート限定Aセット
価格：8,910円
予約期間：3月17日（火）10時～4月6日（月）23時59分
商品お渡し期間：2027年1月15日（金）10時～1月28日（木）23時59分
セット内容：アーモンドアイ/ラッキーライラック/クロノジェネシス
ファミリーマート限定描き下ろしイラストをモチーフにしたマスコットセット
ウマ娘 プリティーダービー Chibi ぬいおすわりマスコット ファミリーマート限定Bセット
価格：5,940円
予約期間：3月17日（火）10時～4月6日（月）23時59分
商品お渡し期間：2027年1月15日（金）10時～1月28日（木）23時59分
セット内容：スティルインラブ/アドマイヤグルーヴ
ファミリーマート限定描き下ろしイラストをモチーフにしたマスコットセット
ウマ娘 プリティーダービー Chibi ぬいおすわりマスコット ファミリーマート限定Cセット
価格：5,940円
予約期間：3月17日（火）10時～4月6日（月）23時59分
商品お渡し期間：2027年1月15日（金）10時～1月28日（木）23時59分
セット内容：ドリームジャーニー/ステイゴールド
ファミリーマート限定描き下ろしイラストをモチーフにしたマスコットセット
【抽選商品】ウマ娘 プリティーダービーチップス2 うすしお味（12袋入）
価格：2,964円
抽選販売期間：3月17日（火）10時～3月23日（月）23時59分
当選発表日：3月25日(水)
商品お渡し期間：3月31日（火）10時～4月13日（月）23時59分
内容：うすしお味のポテトチップスにウマ娘のカードが1袋につきランダムで1枚付いている（カード全30種）。
※本商品は12袋入のセット商品となります。
※数量限定抽選販売となります。
※画像はイメージです。
□注文方法詳細ページ
