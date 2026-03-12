フジテレビの小澤陽子アナウンサー（３４）と勝野健アナウンサー（２６）が１２日、それぞれのインスタグラムを通じて退社することを発表した。中堅の小澤アナは報道からスポーツ、バラエティーまで万能にこなし、勝野アナは「ぽかぽか」などに出演する若手のホープだった。同局では昨年からアナウンサーの退社が相次いでおり、この１年で少なくとも７人が退社する事態になっている。

２０１５年入社の小澤アナはニュースバラエティー番組「全力！脱力タイムズ」のキャスターとして人気に。「みんなのＫＥＩＢＡ」やニュース番組「Ｌｉｖｅ Ｎｅｗｓ イット！」なども担当。プライベートでは２２年１０月に会社経営者の男性と結婚し、２４年２月には第１子女児の出産を発表している。６月をもって退社することを決断した理由については「キャリアを重ねる中で、自分の中に眠っていた『自ら何かを創造したい』という純粋な想いが膨（ふく）らんでいきました」「一度きりの人生において、“今の私”だからこそ描ける価値観を形にするべく、この度新しい一歩を踏み出す決意をいたしました」と説明した。

２２年入社の勝野アナは、「めざましテレビ」「ぽかぽか」「Ｌｉｖｅ Ｎｅｗｓイット！」などの人気番組に出演する若手のホープの一人だった。今年１月に結婚したことも公表し「生活の拠点を京都へ移すこととなりました」と３月末での退社に至った理由を明かし、今後はフリーランスとして活動するという。

２人のアナウンサーが去ることになるフジテレビ。２０２５年３月には西岡孝洋アナ、椿原慶子アナ、永島優美アナが退社し、同６月には岸本理沙アナ、同１２月には藤本万梨乃アナが退社。この１年で、若手からベテランまで少なくとも７人が去る異例の“退社ラッシュ”となっている。